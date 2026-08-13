Dünyanın ‘en iyi yeşil’ kütüphanesi

Kütüphanecilik alanında çevresel sürdürülebilirlik ve iklim duyarlılığı odağında dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında gösterilen IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü'nün 2026 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak İstanbul'da hizmet veren Rami Kütüphanesi, "19. Yüzyıldan Kalma Tarihî Bir Kışlanın İklim Dirençli Kentsel Ortak Alana Dönüştürülmesi" başlıklı projesiyle "Büyük Ölçekli Proje" kategorisinde dünya birinciliğine layık görüldü.

Rami Kütüphanesi, bu başarıyla Türkiye'den IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Proje" kategorisinde finale kalan ve birincilik ödülünü kazanan ilk kütüphane olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atıl durumdaki tarihî Rami Kışlası'nı; çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Rami Kütüphanemiz, Güney Kore'de düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı" dedi.

27 ÜLKE YARIŞTI

11'inci kez düzenlenen ödül programına 27 ülkeden 62 başvuru yapıldı. Rami Kütüphanesi'nin projesi; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal etki, BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyum ve farklı ülkelere örnek olma potansiyeli bakımından değerlendirildi ve birincilik ödülüne ulaştı. Final sunumları, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90. IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye adına final sunumunu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu yaptı. Resmî sonuçların açıklanmasının ardından birincilik ödülünü Taner Beyoğlu ile Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, IFLA Genel Sekreteri Sharon Memis'in elinden birlikte aldı.

TARİHİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

1826-1828 yıllarında inşa edilen Rami Kışlası, tarihî kimliği korunarak gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023 yılında Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Bir dönem yapısal yorgunluk ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören kışla; bilgiye, kültüre, doğaya ve toplumsal yaşama açılan güçlü bir kamusal merkeze dönüştürüldü. Rami Kütüphanesi bugün 36 bin metrekarelik kapalı alanı, 51 bin metrekarelik yeşil alanı, 2 milyon kitaplık koleksiyon ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen bilgi ve kültür merkezleri arasında yer alıyor. Kütüphane, 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar 8.2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

RAMİ'DEN ANADOLU'YA KİTAP YOLCULUĞU

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin ikincisi, Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, bienalin ilki 98 günde 650 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bienalin icra kurulu başkanı ve ÇOKGENÇ Yönetim Kurulu Başkanı Melike Günyüz, resimli çocuk kitaplarının farklı sanat disiplinlerine ilham verebilecek güçlü bir potansiyel taşıdığını aktardı. İkinci bienalin iki yıl sonra düzenleneceğini vurgulayan Günyüz, bu süre içinde "kapsül bienaller" ile etkinliğin Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulmasının planlandığını kaydetti.