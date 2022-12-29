Dünyanın En Sıcak Yeri Neresi? Dünyanın En Sıcak Kıtası, Ülkesi ve Şehri Hangisi?

Dünyanın en sıcak yeri denildiğinde kuşkusuz ekvatora yakın ülkeler incelenmelidir. dünyanın en sıcak şehri son derece rahatsız edici sıcaklığın görüldüğü bir coğrafyadır. Dünyada kaydedilmiş en yüksek sıcaklık, burada yaşayan insanların çok rahatsız olduğu bir sıcaklık aralığıdır. Dünyanın en sıcak ülkeleri hangileri? Ayrıca Dünyada en yüksek sıcaklık nerede görülür sorularına yazımızda cevap bulabilirsiniz. Dünyanın en sıcak şehirleri yazımızın devamında.

Dünyanın En Sıcak Yeri

Dünyanın kuzey kutup bölgelerine yakın yerleşim yerlerinde sıcaklık -60 dereceye kadar düşebilir. Bunun yanında çok sıcak olan coğrafyalar da vardır. Söz konusu corafyalarda sıcaklık 70 dereceyi bulur. Genel olarak dünyanın en sıcak coğrafyası Afrika Kıtası'nın Sahra Çölleridir. Bunun yanında en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü yerler arasında Peru ve Şili topraklarındaki yerleşim yerleri de sayılabilir. Ayrıca ABD'nin orta kısımlarında da son derece kurak olan bölgeler vardır. Dünyanın en sıcak bölgelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Ölüm Vadisi-ABD

Ölüm Vadisi, ABD'nin California Eyaletinde bulunur. Burada hava sıcaklığı ortalama 47 derecedir.

Aziziyah-Libya

Aziziyah, Libya topraklarındaki uçsuz bucaksız bir çöldür. Bu çölde yıllık ortalama sıcaklık 48 derecedir. Bunun yanında hava sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıktığı da görülür.

Dallol-Etiyopya

Dallol, Etiyopya'da bulunan hidrotermal bir arazinin adıdır. Burada sıcaklık hiçbir zaman 40 derecenin altına düşmez.

Halfa Vadisi-Sudan

Dünyanın en sıcak yerlerinden biri de Halfa Vadisi'dir. Burada sıcaklık kimi zamanlarda 53 derecenin üzerindedir.

Daşt Lut-İran

İran topraklarında bulunan bu coğrafyada sıcaklığın zaman zaman 70 derecenin üzerine çıktığı görülür.

Dünyada En Yüksek Sıcaklık Nerede Görülür?

Dünyanın en sıcak yerleri yukarıda sayılan alanlarla sınırlı değildir. Sıcaklığı ile ön plana çıkan yerler sıralamasına aşağıdaki şekilde devam edebiliriz.

Ölü Deniz-İsrail

Ölü Deniz İsrail'in en turistik coğrafyalarından biridir. Burada ölçülen hava sıcaklığı zaman zaman 54 derecenin üzerine çıkar.

Timbuktu-Mali

Timbuktu, Afrika'da bulunan önemli antik yerleşimlerden biridir. Burada ölçülen ortalama hava sıcaklığı 50 derecenin üzerindedir.

Kebili-Tunus

Tunus topraklarındaki Kebili'nde ölçülen en yüksek sıcaklık 55 derecedir.

Nasıl ki soğuk hava insan hayatını olumsuz şekilde etkiliyorsa sıcak hava da hayatı olumsuz etkiler. Yukarıda sayılan yerleşim yerlerinin yanı sıra bu bölümlere yakın alanlar da sıcaklığın çok yüksek olduğu coğrafyalardır. Sıcaklık, söz konusu coğrafyaların güneşe yakınlığı ile ilgili bir durumdur. Bu nedenle paraleller, sıcaklığın yüksek olmasında en önemli kriterlerdir. Yani Ekvator'a yakın olan yerler her zaman daha soğuktur.