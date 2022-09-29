Dünyanın en uzun kadını için 6 koltuk tahsis edildi

"Enuzun boy", "en büyük eller", "en uzun parmaklar" ve "en uzun sırt" ile 5 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Weaver Sendromlu Rumeysa Gelgi ilk kez uçağa bindi. Gelgi, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle dün saat 13.15'te annesi Safiye Gelgi ile ABD'nin San Francisco şehrine gitti. 2 metre 15 santimetrelik boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle uçak içinde sedye ve bir refakatçi ile seyahat edebilen Gelgi'nin yaklaşık 13 saatlik yolcuğu için 6 koltuk tahsis edildi. Teknoloji ve yazılım alanında çalışan Gelgi, 6 ay kalacağını Silikon Vadisi'nde kariyeriyle ilgili fırsatları değerlendireceğini söyledi. Guinness ile de işbirliklerinin olacağını aktardı. Gelgi, THY'nin desteğiyle gerçekleştirdiği seyahatinin ilk uçak yolculuğu ve ilk yurtdışına çıkışı olduğunu belirterek heyecanını dile getirdi. Sedyeli seyahatin ileri derecede rahatsızlığı bulunan ve ambulans ihtiyacı duyan hastalar için kullanılan bir opsiyon olduğunu belirten Gelgi "Omurga eğriliği rahatsızlığım gereği uzun süreli oturamadığım için sedyeyle uçmak durumunda kaldım" diye konuştu. Gelgi, seyahatinde kendisine özel ilgi gösteren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'a, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'e, İsmail Velioğlu ve Ramazan Yaşar'a teşekkür etti.