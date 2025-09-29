Dünyanın en zor dilleri listesi açıklandı! Türkçeyi öğrenmek bakın ne kadar zormuş…

13. Tayca

Tayca, Çince gibi tonlu bir dildir. Bu, öğrencilerin söylenen şeyin bağlamını anlayabilmek için bir tonun perdesini tanıyabilmeleri gerektiği anlamına gelir. Tayca beş tona sahiptir ve tüm bu tonları öğrenmek zaman alabilir. Tayca ayrıca ezberlenmesi gereken 44 ünsüz, 18 ünlü ve altı diftongdan oluşan kendi yazısını kullanır.