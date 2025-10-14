Dünyanın mirası Türkiye’de

Türkiye, kültürel mirasının tescillenmesi konusunda büyük bir sıçrama yaşıyor. Yoğun girişimler sonucu son 14 yılda 13 nokta, 'UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Toplamda 22 adet 'Dünya Mirası'na sahip Türkiye, bu alanda ilk 15 ülke arasına adını yazdırdı. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1248 kültürel ve doğal varlık bulunuyor.

Bunların 972 tanesi kültürel, 235 tanesi doğal, 41 tanesi ise karma (kültürel/ doğal) varlık olarak dikkat çekiyor. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaya devam ediyor. Dünya miras listesinin zirvesinde yer alan ülkeler ise İtalya (61), Çin (60), Almanya (55), Fransa (54) ve İspanya (50) olarak sıralanıyor.

Hindistan (44), Meksika (36), Birleşik Krallık (35) ve Rusya (33) da yine listenin dikkat çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye ilk kez Dünya Miras Listesi'ne 1985 yılında 3 kültürel değer ile adını yazdırdı. Bu kapsamda 'İstanbul'un Tarihi Alanları', 'Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası' ve 'Nevşehir Göreme Milli Parkı ve Kapadokya' bu listede Türkiye'yi temsil eden ilk alanlar olarak tarihe geçti. Son olarak bu yıl Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri listeye dahil oldu. Türkiye en çok kültürel mirasa sahip ülkeler sıralamasında ilk 15 ülke arasında yer alıyor.