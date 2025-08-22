Dünyanın Müslüman alimleri Gazze için gözyaşı dökerek dua etti

Konferansın Yassıadada düzenleneceği 7 gün sonra Ayasofya_ı Kebir Camiinde sonuç bildirgesinin okunacağı kaydedildi. Eyüpsultan'da Cuma namazı sonrası Gazze konferansı için dua eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Filistin coğrafyasını bir kene gibi yapışan bir mikrop gibi bulaşan zalimlerden kurtarmak zorundayız. Bunun için bütün Müslümanlar, bütün Müslüman devletler tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak, yaptırımlar uygulamak zorundayız." dedi. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenecek "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı dünyanın 50'den fazla ülke ve farklı coğrafyalarından İstanbul'a gelen 150 alimin katılımıyla İstanbul'da başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Yassıada'da 7 gün boyunca düzenlenecek konferansın başkanı ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadâğî ile Türkiye İslam Alimleri Vakfı Başkanı Nasullah Hacımüftüoğlu ve çok sayıda islam alimi katıldı. Eyüp Sultan Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazından sonra cami avlusunda basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Erbaş, bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de bir milletin, tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk, yok edildiğini söyledi. Bütün insanlığın harimi ismeti, ortak değerleri, onuru ve haysiyeti yok edildiğine dikkati çeken Erbaş, "Bir terör şebekesi bir haydut sürüsü azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Dünyanın gözü önünde bir enkaza, hapishaneye çevirdiği Gazze'yi şimdi de tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız." dedi.
ERBAŞ, "FİLİSTİN COĞRAFYASINI BİR KENE GİBİ YAPIŞAN BİR MİKROP GİBİ BULAŞAN ZALİMLERDEN KURTARMAK ZORUNDAYIZ"
Erbaş, Filistin davasının bir iman, ahlak ve vicdan meselesi olduğuna vurgu yaparak "Zira Filistin'e huzur gelmeden yeryüzüne huzur gelmeyecek. Filistin coğrafyasını bir kene gibi yapışan bir mikrop gibi bulaşan zalimlerden kurtarmak zorundayız. Bunun için bütün Müslümanlar, bütün Müslüman devletler tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak, yaptırımlar uygulamak zorundayız." diye konuştu.
İşgalcilerin Müslüman dünyanın dağınıklığından ve gafletinden cesaret aldığını kaydeden Erbaş, "Zalimler korkaktır ama Müslümanlar güç birliği yapamadığı için kötülük yapmaya, zulüm etmeye cesaret edebiliyorlar. Dünyanın her yerinden Filistin'i işgal eden terör şebekesine karşı küresel bir direniş büyüyor. İnanıyorum ki en kısa sürede mazlumlar zafere ulaşacak, zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır. Bugün de burada Gazze'nin Kudüs'ün Filistin'in Özgürlüğü için bir organizasyon yapılıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye İslam alimleri Vakfının öncülüğünde bir hafta sürecek bir program başlıyor inşallah İstanbul'da. Yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
NASRULLAH MÜFTÜOĞLU, "GAZZE İÇİN HEPİMİZİN DİNİ VE İNSANİ SORUMLULUĞU ZULME KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDE HAREKET ETMEKTİR"
Türkiye İslam Alimleri Vakfı Başkanı Nasrullah Müftüoğlu, ise konferansla ilgili yaptığı açıklamada , "Hepimizin dini ve insani sorumluluğu, zulme karşı dayanışma içinde hareket etmektir. Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile Türkiye İslam Âlimleri Vakfı iş birliğiyle düzenlediğimiz bu toplantının temel amacı da budur. Çünkü biz inanıyoruz ki, bütün dinlerin ve insanlığın ortak görevi Gazze'nin ve Filistin'in yanında durmaktır. Onların meşru direnişini, umutlarını ve mazlum halkın ağır imtihanını desteklemek hepimizin emaneti ve görevidir." dedi.
Müftüoğlu, "Bugün modern tarihin, hatta insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Sabır ve direnişin sembolü olan Gazze'de 2,5 milyondan fazla insan soykırıma uğratılmaktadır. Halk, önce bombalarla, sonra açlık, susuzluk, hastalık ve yoksullukla yok edilmeye çalışılmaktadır. Tam 22 aydır aralıksız devam eden bu saldırılar, tarihte ilk kez bütün dünyanın gözü önünde bir devletin, siyonist işgal yönetiminin, bir halkı tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkça ilan etmesiyle sürmektedir." ifadelerini kullandı.
"GAZZE BİR YAŞAM ALANI DEĞİL ÖLÜM SAHNESİ HALİNE GELMİŞTİR"
Müftüoğlu, şöyle devam etti:"Bugün ne cami bırakılmıştır ne kilise, ne okul ne de hastane. Evler, kamplar, hayatın bütün izleri yerle bir edilmiştir. Gazze, bir yaşam alanı değil, ölüm sahnesi haline getirilmiştir. Bu suçlar sadece Filistin ile sınırlı değildir; işgal rejimi 'Büyük İsrail' adını verdiği batıl projeyle daha fazla İslam toprağını yutmayı amaçlamakta, Ürdün ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerini tehdit etmektedir. En kutsal değerlerimizden Mescid-i Aksa, Resulullah'ın (s.a.v.) miracına şahit olan mukaddes mabedimiz, defalarca saldırıya uğramış, yıkılmak istenmiş ve yerine sözde mabetler inşa edilmesi açıkça dile getirilmiştir."
Müftüoğlu, yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, "İşgal ve sömürgeci yayılmacılıkla birleşmiş, uluslararası hukuku bir oyuncak haline getirmiştir. Birleşmiş Milletler kararları çiğnenmiş, insanlığın onuru hiçe sayılmıştır. Bütün bunlar bazı büyük güçlerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin silah, siyasi ve diplomatik desteğiyle sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasında umut verici gelişmelere de değinen Müftüoğlu, "Dünyanın özgür halkları ayağa kalkmış, bu iğrenç suçlara karşı itirazlarını yükseltmiştir. Buna karşın İslam dünyasının önemli bir kısmı, maalesef gevşeklik, sessizlik ve kimi rejimlerin işgalciyle yaptığı iş birlikleriyle sınanmaktadır." diye konuştu.
Müftüoğlu, "İşte bu benzeri görülmemiş felaket karşısında Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Türkiye İslam Âlimleri Vakfı ve gayretli, samimi alimler 'Gazze: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk' başlığıyla bu konferansı düzenlemiştir. Elli ülkeden yüz elliyi aşkın ilim ve fikir önderi burada bir araya gelmiş, hakkı haykırmak ve dini-insani sorumlulukları yerine getirmek için İstanbul'da buluşmuştur." dedi. Müftüoğlu, konferansın hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:– İslâm ümmetini ve bütün insanlığı Gazze için seferber etmek,– Saldırıların derhal durdurulmasını sağlamak,– İnsani koridorların açılması için çağrıda bulunmak,– Gazze'nin izzetli halkına tüm yardımların ulaştırılmasına öncülük etmek" dedi.
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadâğî konferans bildirisini arapça olarak okurken duygulanıp gözyaşı döktü. 7 gün 24-28 tarihlerinde Yassıadada sürecek olan konferans sonrası 29 Agustos tarihinde Ayasofya-ı Kebir Camiinde Cuma namazı sonrasında oruç tutulup sonuç bildirgesi dünyaya okunacak.