Dünyanın Müslüman alimleri Gazze için gözyaşı dökerek dua etti

"GAZZE BİR YAŞAM ALANI DEĞİL ÖLÜM SAHNESİ HALİNE GELMİŞTİR"

Müftüoğlu, şöyle devam etti:"Bugün ne cami bırakılmıştır ne kilise, ne okul ne de hastane. Evler, kamplar, hayatın bütün izleri yerle bir edilmiştir. Gazze, bir yaşam alanı değil, ölüm sahnesi haline getirilmiştir. Bu suçlar sadece Filistin ile sınırlı değildir; işgal rejimi 'Büyük İsrail' adını verdiği batıl projeyle daha fazla İslam toprağını yutmayı amaçlamakta, Ürdün ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerini tehdit etmektedir. En kutsal değerlerimizden Mescid-i Aksa, Resulullah'ın (s.a.v.) miracına şahit olan mukaddes mabedimiz, defalarca saldırıya uğramış, yıkılmak istenmiş ve yerine sözde mabetler inşa edilmesi açıkça dile getirilmiştir."

Müftüoğlu, yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, "İşgal ve sömürgeci yayılmacılıkla birleşmiş, uluslararası hukuku bir oyuncak haline getirmiştir. Birleşmiş Milletler kararları çiğnenmiş, insanlığın onuru hiçe sayılmıştır. Bütün bunlar bazı büyük güçlerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin silah, siyasi ve diplomatik desteğiyle sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasında umut verici gelişmelere de değinen Müftüoğlu, "Dünyanın özgür halkları ayağa kalkmış, bu iğrenç suçlara karşı itirazlarını yükseltmiştir. Buna karşın İslam dünyasının önemli bir kısmı, maalesef gevşeklik, sessizlik ve kimi rejimlerin işgalciyle yaptığı iş birlikleriyle sınanmaktadır." diye konuştu.

Müftüoğlu, "İşte bu benzeri görülmemiş felaket karşısında Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Türkiye İslam Âlimleri Vakfı ve gayretli, samimi alimler 'Gazze: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk' başlığıyla bu konferansı düzenlemiştir. Elli ülkeden yüz elliyi aşkın ilim ve fikir önderi burada bir araya gelmiş, hakkı haykırmak ve dini-insani sorumlulukları yerine getirmek için İstanbul'da buluşmuştur." dedi. Müftüoğlu, konferansın hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:– İslâm ümmetini ve bütün insanlığı Gazze için seferber etmek,– Saldırıların derhal durdurulmasını sağlamak,– İnsani koridorların açılması için çağrıda bulunmak,– Gazze'nin izzetli halkına tüm yardımların ulaştırılmasına öncülük etmek" dedi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadâğî konferans bildirisini arapça olarak okurken duygulanıp gözyaşı döktü. 7 gün 24-28 tarihlerinde Yassıadada sürecek olan konferans sonrası 29 Agustos tarihinde Ayasofya-ı Kebir Camiinde Cuma namazı sonrasında oruç tutulup sonuç bildirgesi dünyaya okunacak.