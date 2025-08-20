Haberler Yaşam Haberleri “Dur” ihtarına uymaması sonu oldu: Motosikletli genç kepçeye çarparak can verdi!
Kayseri'de polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.’yi durdurmak istedi. Şüpheli ihtara uymayarak hızla kaçarken, ters yönde ilerlediği sırada karşıdan gelen kepçenin baş bölümüne çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Abdullah Y., ilçeye bağlı Fenese Mahallesi'nde ters yöne girerek, karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarpıp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Abdullah Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdullah Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

