‘Dur’ ihtarına uymayan mühendis katliam yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Onur Aytekin Çalışkan ters yöne girip karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Feci kaza Çanakkale-Lapseki karayolu Kangırlı sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 APD 325 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Aytekin Çalışkan (36), polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı araç, Kangırlı sapağında ters yöne girerek karşı yönden gelen 17 LP 800 plakalı Mustafa Soysal (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya döndü.Çarpışmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlarken, takla atan araç yoldan çıkarak güçlükle durabildi. 35 APD 325 plakalı otomobil sürücüsü Onur Aytekin Çalışkan, Osman Göksu (35) ve Doğukan Samet Eğer (32) ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve kayınvalidesi Hanife Soysal (81) yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi.