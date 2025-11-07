Duru bebek başka bedenlerde yaşıyor

Konya'da yaşayan Devrim ve Onur Canlı çiftinin 2023'te dünyaya gelen ilk bebekleri Duru, geçen yıl bir yaşındayken yatağında ters dönünce nefessiz kaldı. Canlı çiftinin, hemen Konya Şehir Hastanesine götürdüğü ve kalbinin durduğu belirlenen Duru bebek, hızlı müdahaleyle yeniden hayata döndü. Ancak 1 ayın sonunda beyin ölümü gerçekleşti. Duru'nun bağışlanan kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ise 4 bebeğe umut oldu. Kızlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Devrim ve Onur Canlı çiftinin 4,5 ay önce bir kız bebekleri daha dünyaya geldi. Adını Umay koyan çift, Duru'nun acısını onunla unutuyor.

BAĞIŞA DAVET

Anne Devrim Canlı, "Bu kararı aldığım için çok mutluyum. Çünkü herkese nasip olacak bir şey değil. Çok üzülüyorum ama bir sürü de evladım oldu. Duru, başka bedenlerde yaşıyor. O bizimle birlikte. Eğer bu kararı vermeseydim o zaman çok pişman olurdum. Beyin ölümü gerçekleştiğinde geri dönüşün olmadığını biliyorduk. Allah'ım tekrar bana bir hediye gönderdi" dedi. Baba Onur Canlı ise, "Duru'muz başka çocuklara can oldu. Herkesin başına böyle bir durum gelebilir. İnsanların bunu düşünerek organ bağışçısı olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.