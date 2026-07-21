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Giriş Tarihi: 21.07.2026 20:58

Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İHA
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAG 102 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüye ulaşamayınca aracı çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#BATTALGAZİ #MALATYA

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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
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