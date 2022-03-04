Duygu Delen davasında flaş! Sanık Mehmet Kaplan’a cinayetten beraat

Delen ailesinin avukatları, sanığın Duygu'yu bayıltana kadar darp ettikten sonra kucağına alarak balkona getirdiğini ve 4. kattan aşağıya attığını ve cinayet suçunu işlediğini belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu ve diğer uzmanlardan gelen raporların müvekkillerinin ifadeleriyle uyumlu olduğunu iddia ederek beraat kararı verilmesini talep etti.