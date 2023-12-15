Düzce’de 4 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Beyciler Mahallesi mevkisinde bunulan 4 katlı binada meydana geldi. Bitişik olarak yapılan ve 50 dairenin bulunduğu binada Şebnem K.'ya ait dairede yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın daireyi, duman da tüm binayı ve çevreyi sardı. Paniğe kapılanlar balkonlara çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.