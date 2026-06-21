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Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:09 Son Güncelleme: 21.06.2026 16:10

Düzce’de korku dolu anlar! Motorlu yamaç paraşütü güneşlenen vatandaşların arasına daldı: Yaralılar var!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olay panik dolu dakikalar yaşattı. Plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütünün vatandaşların arasına daldı. Olayda yaralananların olduğu bilgisine ulaşılırken yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Düzce’de korku dolu anlar! Motorlu yamaç paraşütü güneşlenen vatandaşların arasına daldı: Yaralılar var!
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İlçenin en yoğun sahillerinden biri olan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti.

PLAJDAKİ VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI

Bu sırada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı. Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DÜZCE

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Düzce’de korku dolu anlar! Motorlu yamaç paraşütü güneşlenen vatandaşların arasına daldı: Yaralılar var!
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