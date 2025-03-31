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Giriş Tarihi: 31.3.2025 10:28

Düzce'de maganda dehşeti: Eline yorgun mermi düştü!

Düzce'de korkunç anlar yaşandı. Kaynaşlı ilçesinde eline yorgun mermi isabet eden Alperen K. (13) yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

DHA
Düzce’de maganda dehşeti: Eline yorgun mermi düştü!

Olay, dün sabah saatlerinde Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde meydana geldi. 'Bayram geleneği' adı altında bazı köy sakinleri, balkonlarından ve camlarından tabancalarla ateş açtı. Tabancaların birinden çıkan yorgun mermi, dışarıda olan Alperen K. isimli çocuğun sağ eline düştü. Alperen K., evine koşarak durumu ailesine haber verdi. Ailesi, kendi imkanlarıyla çocuğu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada, mermi çekirdeği doktorların operasyonuyla çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de maganda dehşeti: Eline yorgun mermi düştü!
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