"İntihar” denildi cinayet çıktı

Olay, 13 Ağustos Çarşamba günü Yeni Mahalle Yeni Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarının haber alamadığı 45 yaşındaki İsa Şahin, evinde kanlar içinde ölü bulundu. İlk incelemede intihar ihtimali değerlendirilse de, Şahin'in vücudundaki kesikler ve evin duvarındaki kan izleri cinayet şüphesini güçlendirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmada olay günü Şahin'in evinde olduğu belirlenen E.K.'nın, şehir merkezindeki annesinin evinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan E.K., sorgusunda Şahin ile alkol aldıkları sırada tartıştıklarını ve öfkesine yenilerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.