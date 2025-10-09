Düzce'de "Yeşil reçete" operasyonu: Doktorun oyunu bozuldu!

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarla şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin yanı sıra S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Dr. S.K. ve eşi G.K., eczacı kalfası M.E. ile iş adamı H.K. ise işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi.