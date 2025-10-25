Düzenli kahve tüketimi kasları koruyor

Bilimsel araştırmalar, günde 2-4 fincan kahve tüketiminin yaşlılarda kas kaybı, yorgunluk ve yavaş hareket etme gibi fiziksel zayıflık emarelerini azaltabileceğini gösteriyor. European Journal of Nutrition'da yayımlanan araştırmaya göre, günde 4-6 fincan kahve tüketimi yaşlı yetişkinlerde fiziksel zayıflık riskini azaltıyor. Araştırma, 55 yaş ve üzeri 1.161 yetişkinin katılımıyla Hollanda'daki Longitudinal Ageing Study Amsterdam üzerinden 7 yıl boyunca yapıldı. Sonuçlar, günde 2-4 fincan kahve tüketiminin bu alanlarda iyileşmeye yol açtığını gösterdi.