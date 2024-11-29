Düzensiz göçe geçit yok: 55 organizatör ve bin 626 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyon kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Metruk binalar, eğlence mekânları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma duraklarında 402 bin 330 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

29 BİN PERSONELDEN DEV OPERASYON

Operasyona 29 bin 29 personel, 9 bin 180 ekip ve 5 bin 932 noktada görev alarak katıldı. Denetimlerde; 4 bin 840 metruk bina, 8 bin 213 umuma açık yer, 487 terminal ve 2 bin 572 farklı nokta kontrol edildi. Tespit edilen 1.626 düzensiz göçmenin geri gönderme işlemleri başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin göç yönetimindeki kararlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek."