DV Lottery 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte Green Card başvuru takvimi

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması şart.

Başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Mal varlığı, maddi birikim veya İngilizce dil bilgisi gibi ek koşullar aranmaz.

Evli adaylar, başvurularında eşlerini ve 21 yaş altındaki çocuklarını da ekleyebilir; bu kişiler de Green Card hakkından yararlanabilir.

Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel olması önemlidir. Başvuru tamamlandıktan sonra verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalıdır.