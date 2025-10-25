DV Lottery 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte Green Card başvuru takvimi

ABD'de kalıcı oturum ve çalışma hakkı sunan Green Card başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi odağı oldu. Başvuru yapmayı düşünenler, Yeşil Kart olarak da bilinen programın kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, DV Lottery Green Card başvuruları hangi dönemlerde alınacak ve son başvuru tarihi ne zaman?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Green Card başvuru süreci, 2026 dönemi için henüz başlamadı. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, başvuruların en geç Ekim ayının üçüncü haftasında açılması öngörülüyor. Kesin başvuru tarihleri açıklanır açıklanmaz, duyurular ABD Göçmenlik Bürosu'nun resmi internet sitesinden yayımlanacak.
GREEN CARD NEDİR?
Yeşil Kart olarak bilinen Green Card, ABD Kongresi tarafından başlatılan Çeşitlilik Göçmenlik Programı kapsamında verilmektedir. Program, Amerika'ya göç oranı düşük olan ülkelerden başvuranlara her yıl yaklaşık 55.000 göçmen vizesi kazanma imkânı tanır. Çekilişi kazanan adaylar, vize alabilmek için belirlenen eğitim, meslek ve diğer şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması şart.
Başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Mal varlığı, maddi birikim veya İngilizce dil bilgisi gibi ek koşullar aranmaz.
Evli adaylar, başvurularında eşlerini ve 21 yaş altındaki çocuklarını da ekleyebilir; bu kişiler de Green Card hakkından yararlanabilir.
Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel olması önemlidir. Başvuru tamamlandıktan sonra verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalıdır.