Haberler Yaşam Haberleri DYKD bir ilke daha imza attı: STK olarak Türkiye’de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz
Giriş Tarihi: 13.9.2023 15:11 Son Güncelleme: 13.9.2023 15:12

DYKD bir ilke daha imza attı: STK olarak Türkiye’de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz

DYKD bir ilke daha imza attı: STK olarak Türkiye’de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz
DYKD, deniz ekosistemi ve korunması konusunda en prestijli projeleri yöneterek gelecek deniz yaşamının sürdürülebilirliğini hedefine almış bir sivil toplum kuruluşudur. Deniz Yaşamını Koruma Derneği, kurulduğu ilk günden bu yana yapmış olduğu projeler ile tüm dünyada kendi alanında etki yaratıyor.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, projelerini "doğa için doğa ile birlikte, verdiği izinle savaşıyoruz" sloganı ile yürüttüğü Valmira isimli yelkenli teknesiyle yürütüyor.

İstanbul Setur Marinas'ın referansları, bilgi ve tavsiyesiyle, sonrasında Ayvalık Setur Marinas desteği ve sisteme önermesiyle önce Türkiye ekibinin sıkı bir inceleme, denetiminden geçti. Daha sonra uluslararası heyetinde onayını alarak Türkiye'de Mavi Bayraklı sadece 10 tekneden 1'i olmuştur. Denizi odağına alan bir STK olarak Türkiye'de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz…

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DYKD bir ilke daha imza attı: STK olarak Türkiye’de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz
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