DYKD bir ilke daha imza attı: STK olarak Türkiye’de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz

DYKD, deniz ekosistemi ve korunması konusunda en prestijli projeleri yöneterek gelecek deniz yaşamının sürdürülebilirliğini hedefine almış bir sivil toplum kuruluşudur. Deniz Yaşamını Koruma Derneği, kurulduğu ilk günden bu yana yapmış olduğu projeler ile tüm dünyada kendi alanında etki yaratıyor.