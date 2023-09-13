DYKD bir ilke daha imza attı: STK olarak Türkiye’de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, projelerini "doğa için doğa ile birlikte, verdiği izinle savaşıyoruz" sloganı ile yürüttüğü Valmira isimli yelkenli teknesiyle yürütüyor.
İstanbul Setur Marinas'ın referansları, bilgi ve tavsiyesiyle, sonrasında Ayvalık Setur Marinas desteği ve sisteme önermesiyle önce Türkiye ekibinin sıkı bir inceleme, denetiminden geçti. Daha sonra uluslararası heyetinde onayını alarak Türkiye'de Mavi Bayraklı sadece 10 tekneden 1'i olmuştur. Denizi odağına alan bir STK olarak Türkiye'de tek mavi bayraklı tekneye sahibiz…