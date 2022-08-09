E-imza artık E-devlet üzerinden alınabilecek

E-İmza'da yeni bir dönem başladı. Daha önce e-imza almak isteyenler şubeye gitmeleri gerekirken yeni uygulama ile İnternet ortamında alınabilecek. Uygulama hakkında bilgi veren E-İmza TR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, uygulamanın 7 Ağustos itibariyle devreye girdiğini kaydetti.

ZAMAN VE KAĞIT İSRAFI BİTİYOR

Kılıç 'Vatandaşlarımız e-imza alabilmek için bizzat şubelerimize gelmeleri ve başvuru için gerekli dokümanları ıslak imzaları ile imzalamaları gerekiyordu. Bu durum vatandaşlarımız için çok büyük bir zaman kaybı olmakla birlikte gereksiz bir kağıt israfı yaratıyordu.' dedi.

ONAY VERİYOR

Kılıç 'E- Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile gerekli entegrasyonları yaparak ‪07.08.2022‬ tarihinden itibaren başvurularımızı E-Devlet onayıyla almaya başladık. E-İmza almak isteyen vatandaşlarımız e-imzatr.com.tr adresine girerek müracaatta bulunuyorlar. Müracaat sonrası kişi, E-Devlet uygulamasına girerek onay verdiği anda başvurusu alınmış oluyor' bilgilendirmesinde bulundu.

BAŞVURU BEKLENENİN ÜZERİNDE

Onay verildikten sonra kişinin e-imzasının hazırlanarak kargo ile adresine gönderildiğini kaydeden Kılıç 'Böylece vatandaşlarımız şubeye gelmeden e-imza sahibi oluyor. İlk iki günde yapılan başvuruların e-devletten onaylanarak dijital başvuru haline gelmesi beklediğimizin çok çok üzerine çıkarak bizleride şaşırtmıştır" ifadelerini kullandı.