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Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:42

Ebrar Sitesi müteahhitlerindendi: Firari FETÖ üyesi çıktı!

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında dava bulunan Mustafa Timurbanga'nın, örgütün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticilerinden olduğu ve yakalanmamak için 2016 yılında yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.

AA
Ebrar Sitesi müteahhitlerindendi: Firari FETÖ üyesi çıktı!

6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Timurbanga'nın FETÖ bağlantısı saptandı.

Depremlerin ardından hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan soruşturma başlatılan müteahhitlerden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticileri arasında yer alan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava bulunan Timurbanga'nın, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

TİMURBANGA HAKKINDAKİ İFADE
Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik açılan bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıklardan Ö.Y, 8 Kasım 2017'deki duruşmada, firari Mustafa Timurbanga'nın kendisine 2015'teki bir görüşmede haklarında dava açılabileceğini ve bu nedenle yurt dışına kaçacağını söylediğini, kendisinin de beraberinde gelmesini istediğini aktarmıştı.

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Ebrar Sitesi müteahhitlerindendi: Firari FETÖ üyesi çıktı!
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