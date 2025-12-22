Ebru öğretmenin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Dehşet veren olay, geçtiğimiz yıl 25 Ekim akşamı merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Eski Meram Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde 1,5 aydır ayrı yaşadığı 3 yıllık evli olduğu ikinci eşi Abdullah Küçüktaşdemir'in bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunda 22 bıçak darbesi olduğu tespit edilen Küçüktaşdemir hayatını kaybederken, katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Abdullah Küçüktaşdemir hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada son kez hakim karşısına çıkan Abdullah Küçüktaşdemir, "Kolumda Ebru yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim' dedi. Mahkeme heyeti son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Küçüktaşdemir'i cezasında hiçbir indirim uygulamadan 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.