Eczacı Birsen Bayraktar’ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Bina görevlisine 25 yıl hapis...

BİNA GÖREVLİSİNE 25 YIL HAPİS CEZASI

Suçsuz olduğunu savunan U.C, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ben ne hırsızım ne de katilim. 2 çocuklu şerefli bir insanım." dedi.

Tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.C. ve H.H'nin tüm suçlardan beraatine, tutuklu sanık U.C'nin nitelikli yağmadan beraatine, kasten öldürme suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.