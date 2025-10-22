Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi derbi maçı canlı izle

Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşması Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasında oynanacak. İstanbul derbisinde iki dev ekip, ligdeki iddialarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak dev mücadele öncesi taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, tribünlerde şölen havasında geçecek. Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı canlı izle ekranı:
Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşması olan Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Mücadele, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda seyircisi önünde gerçekleşecek.
Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı canlı izle linki:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3.hafta maç programı:
|
TARİH
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYIN
|
SALON
|
BAŞHAKEM
|
YRD.HAKEM
|
21.10.2025
|
18.30
|
Galatasaray Daikin-İlbank
|
TVF Voleybol TV
|
Burhan Felek Vestel
|
Caner Çildir
|
Selçuk Görmen
|
22.10.2025
|
15.00
|
Aydın BBSK-Kuzeyboru
|
TVF Voleybol TV
|
Mimar Sinan
|
Hakkı Demiralay
|
Turgut Uzunçakmak
|
22.10.2025
|
17.00
|
Göztepe-Aras Spor
|
TVF Voleybol TV
|
Atatürk V.S. Vestel S.K.
|
Arzu Uzatöz
|
Mümin Şalvarlılar
|
22.10.2025
|
17.30
|
Türk Hava Yolları-Nilüfer Bld. Eker
|
TVF Voleybol TV
|
Burhan Felek Vestel
|
Erdal Akıncı
|
Orhan Sakın
|
22.10.2025
|
18.30
|
Beşiktaş-Bahçelievler Bld.
|
TVF Voleybol TV
|
Beşiktaş Gain
|
Tuncay Sevim
|
Mehmet Gül
|
22.10.2025
|
19.30
|
Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana
|
TVF Voleybol TV-Tabii Spor
|
Ziraat Bankkart
|
Burhan İlhan
|
Umut Maden
|
22.10.2025
|
19.30
|
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank
|
TRT Spor
|
Eczacıbaşı
|
Seçkin Yener
|
Onur Coşkun