Edebiyat öğretmeni kazada hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan İbrahim Yavuz hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini alan İbrahim Yavuz'un eşi, yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu. Acı haberin ardından Yavuz'un annesi, eşi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Yavuz'un Manavgat Şelale Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tabip Kurumu morguna kaldırıldı. Öğretmenlerini traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenen öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.