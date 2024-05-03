Edirne, Kakava’ya hazır

Edirne'de Hıdırellez'in Roman kültürüne yansıması olarak kutlanan Kakava için hazırlıklar tamamlandı. Rengarenk kıyafet giyinen Çeribaşı Fikri Ocak'ın davul zurna eşliğinde herkesi Kakava'ya davet etmesinin ardından Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde de hareketli günler yaşanıyor. Kakava ateşinin yanacağı gün için hazırlıklarına başlayan Romanlar, evlerini temizleyip, boyuyor, şenlik kıyafetlerini hazırlıyor.Kakava Şenlikleri 4-5-6 Mayıs'ta Tarihi Sarayiçi'nde gerçekleşecek. İlk gün konserlerin ardından 5 Mayıs'ta Kakava ateşi yakılacak ve 6 Mayıs sabaha karşı Tunca Nehri kenarında dilekler suya bırakılacak. Edirne'de Romanların eğlenceli ve renkli kutlamalarına sahne olan Kakava Şenliği, bu yıl 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Her yıl 5-6 Mayıs'taki Kakava kutlamalarına turizm getirisinden daha fazla yararlanmak amacıyla bu yıl bir gün daha eklendi. Kakava, sabah saatlerinde Roman müzikleri eşliğinde Sarayiçi'nde başlayacak. Kutlamalar halk oyunları, ritim grubu, bando, Roman müzik topluluğu performanslarıyla gece yarısına dek sürecek. 5 Mayıs Pazar günü ise kortej eşliğinde saat 15.30'da protokol Sarayiçi'ne gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak. Kutlamalar yine gece yarısına kadar devam edecek. 6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek. Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek. AA