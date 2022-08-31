Edirne Kamp Alanları – En İyi Edirne Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Edirne sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cenneti andıran birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan Edirne, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak iklimin ılıman, konumun ise denize yakın olmasından kaynaklı çadır kamp alanları sayısız noktada bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Edirne kamp alanları nerededir, en iyi Edirne çadır kamp alanları nerede ve yol tarifiyle nasıl gidilir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Edirne Kamp Alanları

Edirne bulunduğu konum, sınır bölgesinde oluşu, iklimi gibi birçok faktörle yıl içinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası durumundadır. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Edirne, Meriç Nehri kıyısı boyunca uzanan doğal harikaları ve Saros Körfezi'nin muhteşem maviliklerine ev sahipliği yapan yerlerden biridir. İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle hafta sonu kaçamakları için de ideal bir durak olan Edirne'de Erikli Sahili ve Saros Körfezi boyunca kamp atabileceğiniz birbirinden güzel yerler bulunuyor. Bu yerleri sizin için listeledik. Edirne'de bulunan başlıca kamp yerleri:

İbrice Limanı Kamp Alanı

İtalyan Koyu Kamp Alanı

Vakıf Sahil Kampı

Enez Kamp Alanı

Saros Körfezi Kamp Alanı

Karaincirli Kamp Alanı

Dalyan Gölü Kamp Alanı

Sait Faik Abasıyanık Koyu Kamp Alanı

Edirne Kent Ormanı Kamp Alanı

Gökçetepe Tabiat Parkı Kamp Alanı

Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı

Çamlık Kamping

Uzunkum Plajı Kamp Alanı

Gala Gölü Milli Parkı Kamp Alanı

Yeşil Kamping

Demircioğlu Kamping

Fevzi Paşa Mocamp

Erikli Kamping

Edirne Çadır Kamp Alanları

Edirne'nin konum kaynaklı ziyaretçisi çok uluslu olabilmektedir. Bunun sebebi de hem Yunanistan hem de Bulgaristan sınırına komşu olması buraya sınır kapısından gelenlerin de sayısını arttırmaktadır. Listemizde vermiş olduğumuz yerlerin hepsi Edirne'de ziyaretçiler tarafından en sık uğranılan kamp yerleridir. Listede birçok ücretli ve ücretsiz kamp alanı bulunmakta olup seçenekler de çok fazladır. İnceleyerek bulunan yerler hakkında bilgi sahibi olabilir araştırmalar yapabilirsiniz.