Edirne Kapıkule Gümrük sahasında düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Kapıkule Gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, 31 kilogram kokain ele geçirildiğini belirterek, iki şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"31 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ"

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 Kg Kokain ele geçirdik.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

"22'Sİ ULUSLARARASI NARKOTİK ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

"2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda; 1,8 ton Kokain yakaladık. 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik. Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22'si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü." Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum."