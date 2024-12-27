Edirne Keşan’da suçlulara göz açtırılmadı: 20 adrese operasyon

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Keşan KOM Büro Amirliği, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 20 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sonucu 3 tüfek, 7 tabanca, 262 gram bonzai hammaddesi, 196 adet sentetik ecza, 11,98 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar, 1 ecstasy hap ve 1 kama ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Keşan'daki operasyon kapsamında 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Polis, suçlulara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, gençleri zehirlemeye çalışanların peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin başarılı çalışmaları, Keşan'da suçla mücadelede önemli bir adım oldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzurunu korumak için bu tür operasyonlara devam edileceğini açıkladı.