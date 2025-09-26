Edirne’de 16 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti: 15 yaşındaki caninin cezası belli oldu!

'MAHKEME VEREBİLECEĞİ EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ'

Duruşmanın ardından Coni ailesi ve avukatları Oğuzhan Özcan Altıner açıklama yaptı. Avukat Altıner, mahkemenin verilebilecek en üst sınırdan ceza verdiğini belirterek, "Şahıs 15 yaşında olduğu için verebileceği en yüksek ceza 20 seneydi. Herhangi bir haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadı. Dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildikten sonra şahıs 15 yaşında olduğu için en üst sınır olan 20 seneye döndürüldü. Mahkeme heyetinin verebileceği en büyük ceza buydu, onun dışında herhangi bir indirim uygulamaması bizi mutlu etti. Bizim tek isteğimiz bu saatten sonra, kanun maddelerinin değişerek şahısların 15 ya da 16 yaşlarında olmaları sebebiyle indirim olmaması" diye konuştu.

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek de kardeşi için mücadele ettiğini söyleyerek, "5,5 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 seneyi hak etmedi, çok az" dedi.

Annesi Zehra Coni de "Kanunlar gereğini yaptı ama benim içim soğumadı. 20 sene çok az, kanunlar değişsin artık" ifadelerini kullandı.