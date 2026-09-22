Edirne’de akılalmaz olay: Çift iş yerlerinde darbedildi! ’Sadece terbiyeli olmalarını istedik’

'SADECE TERBİYELİ OLMALARINI İSTEDİK'

Sokakta 5 yıldır işletmelerinin bulunduğunu söyleyen Şenay Salam, "Küçük bir lokantam var ama akşam talihsiz bir olay yaşadım. Çok üzgünüm ve çok yorgunum. İşletmemizin karşısında alkollü bir işletme var. Akşam işletmemizin bahçesinde oturuyorduk. Orada oturanlar da çok fazla küfürlü, argo konuşuyorlardı. Eşim de sadece uyarmak için, 'Küfretmeyin, hakaret etmeyin, aileler var' dedi. Ve oradan 3 kişi, hatta daha fazlaydılar da saldıran 3 kişi direkt lokantama girdiler. Önce bahçeye girdiler, beni ve eşimi darbettiler. Biz içeri kaçtık, ben kapıyı kilitledim, hani daha çok zarar vermesinler diye. Lakin kapıyı kırdılar. Dükkanıma zarar verdiler. Bizi yere yatırdılar. Camlar falan kırıldı. Biz şoke olduk o an için. Komşular geldiler. Onları çıkardılar buradan. Tabii ki olay polise intikal etti. Darp raporlarımızı aldık ama ben çok üzgünüm. Sadece terbiyeli olalım demek bu kadar kötü ve acıysa, sonu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum. Yakalanmalarını istiyorum. Bize bunu niye yaşattılar? Biz yaşadık ama bir başkaları yaşamasın. Bunu istiyorum sadece. Çok üzgünüm ve çok yorgunum şu an. Her yerim ağrıyor" diye konuştu.