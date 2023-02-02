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Giriş Tarihi: 2.2.2023 01:41

Edirne'de feci kaza! Otomobil park halindeki 2 TIR'a çarptı: 2 yaralı

Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak park halindeki 2 TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Gökberk B. ve Gamze Ç, yaralandı.

DHA
Edirne’de feci kaza! Otomobil park halindeki 2 TIR’a çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 23.30 sularında İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Havsa istikametine seyir halinde olan Görberk B. yönetimindeki 34 PK 3702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, park halindeki 2 TIR'a arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Görberk B. ve yolcu olarak bulunan Gamze Ç., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi geldi. Araçta sıkışan Gamze Ç., itfaiye görevlileri tarafından çıkartıldı. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Edirne'de feci kaza! Otomobil park halindeki 2 TIR'a çarptı: 2 yaralı
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