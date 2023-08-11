Edirne’de göçmen kaçakçılarına operasyon: Silahları gizledikleri yer pes dedirtti

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi.

İkametlerinde silah olabileceği bilgisi edinilen ve aralarında rehber olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLARI GİZLEDİKLERİ YER PES DEDİRTTİ

Evde yapılan aramada çekyatın gizli bölmesine ve banyoda duşakabinin üstündeki boşluğa gizlenmiş seri numaraları silinmiş silahların yanı sıra, tel kesme makası, bin 450 euro para, dolu saçma kapsülü, çok sayıda muhtelif USB, çok sayıda göçmene ait muhtelif illerden geçici koruma belgeleri ele geçirildi.