Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de göçmen kaçakçılarına operasyon: Silahları gizledikleri yer pes dedirtti
Giriş Tarihi: 11.8.2023 09:34

Edirne'de göçmen kaçakçılarına operasyon: Silahları gizledikleri yer pes dedirtti

Edirne’de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlenen evde yapılan aramada, çekyatların gizli bölmelerine ve duşakabinin üstündeki boşluklara seri numaraları silinmiş silahlar ile birlikte göçmenlere ait geçici koruma belgeleri ele geçirildi.

İHA
Edirne’de göçmen kaçakçılarına operasyon: Silahları gizledikleri yer pes dedirtti

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi.

İkametlerinde silah olabileceği bilgisi edinilen ve aralarında rehber olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLARI GİZLEDİKLERİ YER PES DEDİRTTİ

Evde yapılan aramada çekyatın gizli bölmesine ve banyoda duşakabinin üstündeki boşluğa gizlenmiş seri numaraları silinmiş silahların yanı sıra, tel kesme makası, bin 450 euro para, dolu saçma kapsülü, çok sayıda muhtelif USB, çok sayıda göçmene ait muhtelif illerden geçici koruma belgeleri ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Son dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Tek kişilik kamuoyu
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de göçmen kaçakçılarına operasyon: Silahları gizledikleri yer pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA