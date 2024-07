Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Önder Caddesi'nden, Hastane Caddesi'ne dönmek isteyen U.G. (54) yönetimindeki 34 UP 9307 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. (52) idaresindeki 06 AR 6107 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 UP 9307 plakalı otomobil, kaldırımdaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, 34 UP 9307 plakalı otomobilin sürücülerinden U.G. ile araçta bulunan N.Y. (29), H.Ş. (58), C.G. (10) ve M.G. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.