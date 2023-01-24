Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de korkunç kaza: Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
Giriş Tarihi: 24.1.2023 01:43

Edirne’de korkunç kaza: Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

Edirne’de yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu ikisi ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İHA
Edirne’de korkunç kaza: Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen S.A.M. yönetimindeki 26 BG 601 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayalardan A.G., B.K. ve T.A.'ya çarptı. Şiddetli çapmasın etkisiyle yola savrulan 3 yayadan ikisi ağır şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri, sürücü S.M.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!
'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'da hangi metro hatları açılacak?
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
EYT’liler önce e-devlet’e girmeli!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Balıkesir'de 3 doktor anestezi doktorunu hastanelik etti
Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var
Son dakika haberleri: Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor’u yıktı! Kanarya 3 puanı kaptı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne’de korkunç kaza: Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA