Edirne’de köyde silahlı dehşet: 2 ölü

İddiaya göre, Hasköylü çiftçi İ.U., köylüsü N.S.'nin işyerine geldi. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine İ.U., yanında getirdiği av tüfeğiyle işyeri sahibi N.S. ve iş insanı, mühendis A.E.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan N.S. ile A.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından saldırgan İ.U.'nun kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, köy ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma sürüyor.