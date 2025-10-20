Edirne’de kreş öğretmeni hakkında şok iddia! ‘Çocuğumu ısırdı’

İddiaya göre olay, geçtiğimiz Perşembe günü Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi. Çocuğunu almaya gelen Y.K. isimli baba, öğretmenin "Biraz sevdim, öptüm ama kolu morardı" sözleri üzerine şüphelendi. Küçük kızın ağladığını ve kolunda büyük belirgin morluklar olduğunu gören baba, önce hastaneye giderek darp raporu aldı.
AİLE ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Baba Y.K., sağlık kontrolünün ardından Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu için başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığı" iddiasıyla kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.
'ÖĞRETMEN İŞTEN ÇIKARILDI'
İddiaya göre morlukların diş izine benzediği ileri sürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Aile, sürecin takipçisi olacaklarını belirtirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, söz konusu kreşte inceleme başlattı. Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve olayın çocuğu severken yaşandığını belirtti.