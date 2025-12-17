Edirne’de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına yönelik yaptığı çalışmada, bazı mekanların işletme faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkek müşterilere fuhuş amaçlı teklifler yaptığı, fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yaptığı, çalışan kadınlara da fuhuş yaptırmak suretiyle kazanç elde edildiğini belirledi.

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 masaj salonuna 13 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, 'Birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan' 11 yıl 1 ay ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'silahlı yağlı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da hakkında yakalama kararı çıkarıldığı saptandı.

İşletmelerde yapılan kontrollerde gizle bölmeler ile denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu ortaya çıkarıldı. Aramalarda; dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ile randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Operasyonla ilgili salonlarda çalışan 29 kadının mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen veya teklif yapılan 19 kişinin de bilgi alma amaçlı beyanlarına başvuruldu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı Edirne Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i mahkeme tarafından tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.