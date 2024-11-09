Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü iş birliğiyle Londra Camping adlı TIR parkında eş zamanlı operasyon düzenledi.

KÖPEKLERİN İZİNİ BULDUĞU KOKAİN DEĞERİ 90 MİLYON TL

E.K. ve D.Ş. isimli iki şüpheliye ait tırların içerisine gizlenmiş uyuşturucu, narkotik köpeklerin dikkatlice gerçekleştirdiği aramalar sonucunda ortaya çıkarıldı. Bidonların içine saklanmış halde bulunan toplam 24 kilogram 300 gram kokain, piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon Türk lirası olduğu belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli E.K. ve D.Ş. gözaltına alınarak Uluslararası "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" kapsamında haklarında yasal işlemler başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken; D.Ş. adli kontrol şartıyla ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Edirne Emniyeti ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin kararlı mücadelesiyle uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe vurulurken, güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapanlara karşı etkin mücadelemiz aralıksız devam edecektir" mesajı verildi.

Edirne’de nefes kesen operasyon: TIR parkında milyonluk kokain