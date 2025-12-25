Edirne’de uyuşturucuya yönelik operasyon! 31 kilogram kokain ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 31 kg kokain ele geçirildi. Operasyonda E.E ve T.C isimli şüpheliler yakalandı.

2025'İN İLK 11 AYI VERİLERİ

2025 yılın ilk 11 ayında geçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 1,8 ton Kokain yakalandı. 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisi yakalanıp ülkelerine iade edildi. Bu yıl çökertilen 634 organize suç örgütünden 22'si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü.

"MÜCADELEMİZ TÜM VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK"

Konuya ilişkin açıklama yapana İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum" dedi.