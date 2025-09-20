Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de vicdansızlar yakalandı: Şehit ailesini dolandırmışlardı!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 09:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini telefonl dolandıran 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Zanlıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 846 bin lira ihbar edildi.

DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Buna göre; Edirne'de bir şehit ailesinin, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubelerinin koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

