Edirne’yi salgın korkusu sardı

Edirne'de 26 Kasım tarihinden bu yana bazı mahallelerde içme suyu çamurlu akıyor, bazı bölgelerde ise su kesintileri yaşanıyor. Bazı bölgelerde 10, bazı bölgelerde ise 5 gündür suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar soluğu mahalle çeşmelerinde ve camilerde alıyor. Şükrüpaşa, Barutluk, Yancıkçışahin, Abdurrahman, Medresealibey gibi birçok mahallede günlerdir evlere su verilemiyor. Çamurlu akan suyla duş bile alamadıklarını ve bulaşık dahi yıkanmadığını belirten vatandaşlar, hastalık kapma endişesi yaşıyor.Çocukların banyo yapamadığını, bulaşık ve çamaşırların yıkanmadığını ifade eden Barutluk Mahallesi sakinlerinden Meryem Demir, Belediye Başkanı Recep Gürkan'a seslendi. "Beyefendiye söyleyin yapsın bunları, yoksa biz pislikten korona olacağız" diyerek suların kesik olmasına tepki gösteren mahalle sakini Demir, ihtiyaçlarını karşılamak için hazır su kullandıklarını aktardı.Su kesintileri ve çeşmelerden akan çamurlu suya tepki gösteren vatandaşlardan Recep Orak, "Yok dubaları kırmışlar, hepsi yalan. Su geliyor, bulanık geliyor. O zaman demek ki Edirne'ye su geliyor. Arıtma tesisini biliyoruz, süper bir arıtma tesisi var. Neden bulanık akıyor, kum çamur. Boruların içini doğru düzgün temizlemiyor çalışanlar. 5 günden beri su yok. Gelen su da simsiyah bulanık geliyor. Akan bu kirli suyla banyo bile yapamadım" dedi.Suların çamurlu aktığını söyleyen Gülşen Çilli, "Devamlı dışarıdan su alıyoruz. Ne çayını yapmaya, ne yemeğine koymaya hiçbir şeye kullanamıyoruz. Çamurlu akıyor. Bir bardak bile yıkayamıyorsun. Düzeltmeye çalışıyorlar. Koca çarşı çamur içinde" diye konuştu.Levent Yaçi (42) Esnaf: "Sabotaj olacağına inanmıyorum. Kimse o baraja girip, o halatları kesemez. İlk önce bizim sormamız gereken soru barajdaki bu borular ve halatlara ne zamandan beri bakım yapılmıyor. Gerekli bakımlar yapılmadığı için böyle bir problem ortaya çıktı. Eşim bir okulun yemekhanesinde çalışıyor ve bu suyla bulaşık yıkandığında hastalık bulaşabilir diye köpük tabaklarla yemek veriyorlar. Bütün hastalıkların başı sudan geçer. İnşallah bir an önce düzelir."Sinem Küçükakgüner (38) Muhasebeci: "Ben sabotaj olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Böyle bir sabotaj neden yapılsın ki. Sabotaj yapılmak istense birçok kanaldan da yapılabilir. Bence Recep Gürkan artık yolun sonunda olduğunun farkında ve tutunacak dal aradı, ajitasyon yaptı. Dişlerimizi fırçalayamaz duruma geldik. Damacanadan sürahiye su alarak dişlerimizi öyle fırçalıyoruz. Kamera kayıtları olmadığını söylemesine ise güldüm. Allah Edirne'yi kurtarsın."İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr Mehmet Akalın ve Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin'in de katıldığı aday adaylığı açıklaması öncesi İpçi'nin basın mensuplarına, "Bizde ikram adettendir, sizlere su ikram etmek istiyorum" diyerek bulanık çeşme suyu ikramı yapması salonda gülüşmelere neden oldu.