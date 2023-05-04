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Giriş Tarihi: 4.5.2023 06:17

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde, Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

AA
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde, Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.50'de, merkez üssü Saros Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
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