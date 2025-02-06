Ege Denizi’nde iki saatte 7 deprem! Son bir haftadaki deprem sayısı 600’ü geçti, korkutucu boyuta ulaştı

Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişen depremler, Ege'de de tedirginliğe neden oluyor. AFAD verilerine göre 28 Ocak'tan beri toplam meydana gelen deprem sayısı 600'ün üzerine çıkarak korkutucu boyutlara ulaştı. Santorini'deki yanardağ patlamaya hazırlanırken, ada sakinleri adayı terk etmeye devam ediyor, tedirgin bekleyiş sürüyor. AFAD Ege Denizi'nde son 2 saatte 7 deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'a göre saat 04.41'de 4,1; saat 05.02'de 4,1; saat 05.24'de 4,4; saat 05.45'te 4,4; saat 05.54'te 4,6; saat 06.23'te 4,6; saat 06.36'da ise 4,5 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.