Ege ve Adriyatik’in “Göçmen Baronu” Türkiye’de kıskıvrak yakalandı! O duyum yakayı ele verdirtti: 8 bin Euro alıp...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; geçtiğimiz hafta düzenlediği önemli bir operasyonla uluslararası seviyede "Göçmen Kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen ve aranan Irak uyruklu insan taciri Shivan Mahidi Mustafa'yı yakaladı. SABAH, o operasyonun ve suç dünyasında "Göçmen Baronu" olarak adlandırılan Shivan Mahidi Mustafa'nın geçmişte işlediği suçların detaylarına ulaştı.
UMUT TACİRİ SUÇLARI "YENİ BİR HAYAT" VAADİYLE İŞLEDİ
SABAH'ın edindiği bazı bilgilere, İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine ve iddialara göre; 52 yaşında olan ve beş yıldır uluslararası seviyede "Göçmen Kaçakçılığı" yapan Shivan Mahidi Mustafa, Irak merkezli bir "Göçmen Kaçakçılığı" şebekesinin üst kadrosunda yer alıyor. İddialara göre; eşi Yunanistan vatandaşı olan ve bu nedenle Yunanistan'da oturum izni alan Shivan Mahidi Mustafa, İtalya'da çok sayıda suça karıştı. Ege Denizi, Akdeniz ve Adriyatik Denizi'nin üzerinden Avrupa'ya kaçak göçmenlerin götürüldüğü çok sayda organizasyonda yer aldığı ifade edilen ve ülkemizde de örgütlü bir şekilde suç işleyen Shivan Mahidi Mustafa, Yunanistan'da da aynı suçlara karıştı. İddialara göre Shivan Mahidi Mustafa, Avrupa Ülkeleri'ne gitmek isteyen ve "Yeni bir hayat" vaadinde bulunduğu kaçak göçmenlerden kişi başı 8'er bin Euro ödemeler aldı.
BİNLERCE DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖTÜRDÜLER
Shivan Mahidi Mustafa, iddialara göre Güney İtalya'nın Calabria Bölgesi'ndeki Crotone Şehri'ni hedef seçerek binlerce kaçak göçmeni yasa dışı yollarla önce Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya götürdü. Ülkemizde de hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından yakalama kararı olan Shivan Mahidi Mustafa'nın suç ortağı 24 insan taciri, 2025 yılında İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Shivan Mahidi Mustafa ise yurt dışında firari olduğu için yakalanamadı. Şebekenin kullandığı bir şirket, 22 gayrimenkul ve 15 araca el konuldu.
SAHTE PASAPORT DUYUMU SUÇLUYU ELE VERDİ
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Avrupa'da son iki yılda polis kayıtlarına girmiş olan 17 büyük "Göçmen Kaçakçılığı" organizasyonunda yer aldığı belirtilen; ülkemiz, İtalya ve Yunanistan resmi makamlarınca uluslararası seviyede aranan firari Shivan Mahidi Mustafa'nın sahte pasaportla ülkemize geleceğini tespit etti. Shivan Mahidi Mustafa İstanbul Havalimanı'nda operasyonla yakalandı. Shivan Mahidi Mustafa'nın fotoğrafının yer aldığı ve sahte olduğu belirlenen pasaport da ele geçirildi.