Ege ve Adriyatik’in “Göçmen Baronu” Türkiye’de kıskıvrak yakalandı! O duyum yakayı ele verdirtti: 8 bin Euro alıp...

UMUT TACİRİ SUÇLARI "YENİ BİR HAYAT" VAADİYLE İŞLEDİ

SABAH'ın edindiği bazı bilgilere, İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine ve iddialara göre; 52 yaşında olan ve beş yıldır uluslararası seviyede "Göçmen Kaçakçılığı" yapan Shivan Mahidi Mustafa, Irak merkezli bir "Göçmen Kaçakçılığı" şebekesinin üst kadrosunda yer alıyor. İddialara göre; eşi Yunanistan vatandaşı olan ve bu nedenle Yunanistan'da oturum izni alan Shivan Mahidi Mustafa, İtalya'da çok sayıda suça karıştı. Ege Denizi, Akdeniz ve Adriyatik Denizi'nin üzerinden Avrupa'ya kaçak göçmenlerin götürüldüğü çok sayda organizasyonda yer aldığı ifade edilen ve ülkemizde de örgütlü bir şekilde suç işleyen Shivan Mahidi Mustafa, Yunanistan'da da aynı suçlara karıştı. İddialara göre Shivan Mahidi Mustafa, Avrupa Ülkeleri'ne gitmek isteyen ve "Yeni bir hayat" vaadinde bulunduğu kaçak göçmenlerden kişi başı 8'er bin Euro ödemeler aldı.