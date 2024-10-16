Egeli ihracatçılardan tarihinde bir ilk: 7,5 milyar doları aştı

Tarım sektörü Türkiye'nin yıllık ihracatından yüzde 15,7 pay alırken, Ege İhracatçı Birlikleri'nin son 1 yıllık dönemde yaptığı 18 milyar 245 milyon dolarlık ihracatın yüzde 41'ini tarım sektörü gerçekleştirdi.

7 TARIM BİRLİĞİNDEN 5'İ İHRACATINI ARTIRDI

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliğinin 5 tanesi son 1 yıllık dönemde ihracatını artırmayı başarırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yatay bir seyir izledi. İhracatta kan kaybeden tek birlik geçtiğimiz yıl ihracat kısıtlamalarıyla boğuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği oldu.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatında son 1 yılda ihracatını yüzde 4'lük artışla 1 milyar 591 milyon dolardan 1 milyar 658 milyon dolara çıkaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB bünyesinde tarım ürünleri ihracatındaki liderliğini sürdürdü. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği geçtiğimiz 1 yılda ihracatını yüzde 17'lik artışla 912 milyon dolardan 1 milyar 69 milyon dolara çıkarırken, hem tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçme mutluluğu yaşadı, hem de EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

İhracatını yüzde 3'lük artışla 1 milyar 322 milyon dolardan 1 milyar 356 milyon dolara taşıyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi'nde bitkisel ürün ihracatındaki liderliğini korurken tarım sektörleri arasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6,5 artırarak 1 milyar 59 milyon dolara ilerletirken, EİB çatısı altında 1 milyar doları geçen tarım birlikleri arasında yerini aldı. Türkiye'deki tüm tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin yıllık ihracatı yatay bir seyir izledi ve 903 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.

ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI ZORLU BİR YIL GEÇİRDİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 847 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, son 1 yıllık dönemde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle zorlu bir yıl geçiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi. 2024/25 sezonuna girerken ihracatta kısıtlamalardan kurtulan EZZİB yüksek bir rekoltenin beklendiği 2024/25 sezonunda ihracattaki kayıplarını kapatmayı ve ihracatta başarılı bir sürece girmeyi bekliyor.

UÇAK: "TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB'LERLE 10 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞACAĞIZ"

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan tarım ürünleri ihracatında bitkisel ürünlerin payının 5 milyar 21 milyon dolara ulaştığını paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nde kurulma çalışmaları hızla devam eden 5 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesiyle 2028 yılı sonunda tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacaklarının altını çizdi.

IŞIK: "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARI VE İŞBİRLİĞİ BAŞARIYI KALICI HALE GETİRDİ"

Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında yakaladığı başarının altında sürdürülebilirlik eksenli üretim yapmasının yattığına temas eden Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, tarım ürünleri ihracatındaki başarının kalıcı olması için ihracatçılar, üniversiteler, üreticiler, kamu kurumları, kontrol kuruluşları, araştırma enstitüleri ve zincirin tüm halkalarıyla güçlü bir iletişim halinde olduklarını, bu güçlü bağların başarıyı getirdiğini vurguladı.