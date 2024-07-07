Eğirdir’i kurtarma seferberliği

TBMM, Türkiye'nin doğa harikalarından bir olan ve önlem alınmaması halinde kuruma riskiyle karşı karşıya kalan Eğirdir Gölü başta olmak üzere Eğirdir İlçesi'ndeki çevre sorunları için harekete geçti.TBMM Dilekçe Komisyonu, Isparta Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde Koruma Amaçlı İmar Planı ile Isparta Sütçüler ilçesi Kasımlar köyündeki maden işletmelerine yönelik vatandaşların şikâyetleri üzerine bölgeye giderek inceleme kararı aldı. Komisyonda bölgenin "sit alanı", "içme suyu havzası" olması "kıyı kanununa" tabi bulunması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların evlerine tek bir çivi bile çakamaz hale geldikleri tespiti yapıldı.Toplantıda, bölgede yaşanan heyelan ve gelecekte yeniden bir facianın yaşanması tehlikesi nedeniyle köylülerin evlerini yok pahasına satmak zorunda kaldıkları bilgisi verildi.Toplantıda, bölgedeki 141 madenin alanlarını genişleterek faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle oluşan çevresel felaketler de ele alındı. Toplantıda bazı maden şirketlerinin kolay ruhsat almak için maden alanını 25 hektar altında bildirdikleri iddiası ele alındı. Bürokratlar, bölgedeki maden şirketlerinin 25 hektar üzerindeki yerler için iznin Çevre Bakanlığı, 25 hektar altındaki izinlerin de valilik tarafından verildiğini, ancak her iki izinlerin denetiminin sıkı şekilde yapıldığını bildirdi.Komisyon, köylülerin evleri, heyelan riski, madenlerin yarattığı olumsuz etkiler, Eğirdir Gölü başta olmak üzere bölgedeki su kaynaklarının durumu ve çevre felaketinin önlenmesi için yapılması gerekenleri yerinde inceleme kararı aldı. Özellikle Kasımlar, Yeşilada, Sütçüler bölgelerine odaklanacak olan Komisyon, TBMM kapanmadan bölgede incelemelerde bulunarak yöre halkı, STK'lar ve tüm kurumların temsilcileriyle görüşerek, alınacak önlemleri belirleyecek.Çevre Bakanlığı yetkilileri komisyona verdiği bilgide 2023'ten bugüne kadar Isparta'da 1.192 çevre denetimi gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde 41 tesise yaklaşık 9 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.