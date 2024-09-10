Eğitim müfettişi Mehmet Ali Karaıslı Muğla’daki evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Eylül'de Mehmet Ali Karaıslı, evinde kızı tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu. Hemen 112 Acil Sağlık Merkezi'ne haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaıslı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaıslı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Mehmet Ali Karaıslı'nın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Uzun yıllardır Muğla'da görev yapan Karaıslı'nın, bir süredir KOAH hastası olduğu ve iki ay önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu öğrenildi.