Eğitimde Türkiye modeli dünyaya örnek
19.12.2025 15:05

Eğitimde Türkiye modeli dünyaya örnek

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki temasları kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen Arnavutköy Piri Reis İlkokulunda incelemelerde bulundu. Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile birlikte 32 derslikli okul binasını gezen Tekin, yetkililerden bilgi aldı.

Eğitimde Türkiye modeli dünyaya örnek
Bakan Tekin, 2002 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 350 bin derslik bulunduğunu hatırlatarak, bugün bu sayının 750 bine ulaştığını söyledi. Mevcut dersliklerin büyük bölümünün son 22–23 yılda inşa edildiğini vurguladı.

YENİ OKULLAR, GÜÇLÜ ALTYAPI

Derslik artışının yalnızca rakamsal olmadığını ifade eden Tekin, geçmişteki birçok okul binasının deprem ve benzeri nedenlerle kullanılamaz durumda olduğunu, bugün ise güvenli ve modern okulların hizmet verdiğini belirtti.

OECD SEVİYESİNE ULAŞILDI

Eğitim altyapısının dünya standartlarının üzerine taşındığını kaydeden Tekin, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşıldığını söyledi.

DÜNYAYA ÖRNEK TEKNOLOJİ

Teknolojik altyapı alanında Türkiye'nin öne çıktığını vurgulayan Tekin, UNDP raporlarında okullardaki internet erişimi ve akıllı tahta uygulamalarıyla Türkiye'nin dünyaya örnek gösterildiğini ifade etti.

BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ

Fiziki altyapının güçlendirilmesinde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çeken Tekin, belediyeler okul alanı ürettikçe bakanlığın okul ihtiyacını karşılamaya devam edeceğini belirtti.

Eğitimde Türkiye modeli dünyaya örnek
