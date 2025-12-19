Eğitimde Türkiye modeli dünyaya örnek

Bakan Tekin, 2002 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 350 bin derslik bulunduğunu hatırlatarak, bugün bu sayının 750 bine ulaştığını söyledi. Mevcut dersliklerin büyük bölümünün son 22–23 yılda inşa edildiğini vurguladı.

YENİ OKULLAR, GÜÇLÜ ALTYAPI

Derslik artışının yalnızca rakamsal olmadığını ifade eden Tekin, geçmişteki birçok okul binasının deprem ve benzeri nedenlerle kullanılamaz durumda olduğunu, bugün ise güvenli ve modern okulların hizmet verdiğini belirtti.

OECD SEVİYESİNE ULAŞILDI

Eğitim altyapısının dünya standartlarının üzerine taşındığını kaydeden Tekin, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşıldığını söyledi.

DÜNYAYA ÖRNEK TEKNOLOJİ

Teknolojik altyapı alanında Türkiye'nin öne çıktığını vurgulayan Tekin, UNDP raporlarında okullardaki internet erişimi ve akıllı tahta uygulamalarıyla Türkiye'nin dünyaya örnek gösterildiğini ifade etti.

BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ

Fiziki altyapının güçlendirilmesinde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çeken Tekin, belediyeler okul alanı ürettikçe bakanlığın okul ihtiyacını karşılamaya devam edeceğini belirtti.